Суд признал законным возврат прокурору дела Меламеда

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Мосгорсуд признал законным возврат в надзорное ведомство уголовного дела в отношении бывшего главы компании "Роснано", обвиняемого в растрате 220 миллионов рублей. Черемушкинский районный суд 8 декабря прошлого года по собственной инициативе вернул прокурору дело Леонида Меламеда.

Мосгорсуд признал законным возврат генпрокуратуру дела бывшего главы "Роснано" Леонида Меламеда, обвиняемого в растрате, передает РИА Новости. Его также отпустят из-под домашнего ареста 22 февраля.

Черемушкинский суд Москвы по собственной инициативе в прошлом году вернул генрокурору Юрию Чайке дело Меламеда "для устранения ошибок в обвинительном заключении", мотивируя свое решение тем, что указанные нарушения препятствуют вынесения решения, а представленные суду доказательства "не раскрывают объективного" подтверждения виновности фигурантов.

По версии СК, в 2007-2009 годах Меламед, одновременно являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар", организовал заключение корпорацией "Роснано" с этой компанией договора об оказании консультационных услуг, под видом которых "Алемару" были незаконно перечислены более 220 миллионов рублей.

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