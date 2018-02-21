В ДТП на Ленинградском шоссе погиб водитель такси

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На севере Москвы произошло ДТП с участием такси и автобуса. В результате водитель легковушки погиб на месте, еще три человека получили травмы. Никто из пассажиров автобуса не пострадал. ГИБДД устанавливает обстоятельства произошедшего.

Дорожная авария с участием автобуса и легкового автомобиля произошла на Ленинградском шоссе в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

Инцидент произошел возле дома №51 по Ленинградскому шоссе. Водитель такси допустил столкновение с остановившимся на остановке рейсовым автобусом 905-го маршрута. В результате аварии он скончался на месте. Еще три человека получили травмы, их осматривают медики. Пассажиры автобуса не пострадали.

На данный момент, сотрудники столичной Госавтоинспекции выясняют обстоятельства и причины аварии.

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