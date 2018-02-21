Порошенко допросят по делу Януковича в режиме видеоконференции
Теги: суд Украина янукович допрос порошенко
Суд в Киеве допросит президента Украины Петра Порошенко по делу Виктора Януковича в режиме видеоконференции. Допрос начнется в 15:00 мск.
Оболонский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о допросе президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича в режиме видеоконференции из здания администрации президента Украины, передает "Интерфакс".
В начале заседания прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко выступил с соответствующим ходатайством. В нем речь идет о том, что меры повышенной безопасности в рамках госохраны президента могут усложнить работу суда и что у Порошенко есть уважительные причины неприбытия в суд в связи с выполнением им функций главы государства.
Адвокат Януковича Виталий Сердюк выступил категорически против допроса Порошенко в режиме видеоконференции, назвав предложение позором для президента Украины.
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