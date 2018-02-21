Медведев поздравил фристайлиста Ридзика с бронзой Олимпиады
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российского фристайлиста Сергея Ридзика с завоеванием бронзовой медали на Олимпийских играх в Пхенчхане. Спортсмен стал первым россиянином, который завоевал награду в этой дисциплине.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил российского фристайлиста Сергея Ридзика, завоевавшего бронзовую медаль в соревнованиях по ски-кроссу на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
"Вы впервые выступали на таких ответственных соревнованиях и сразу же составили серьезную конкуренцию именитым спортсменам. В решающем финальном заезде проявили мастерство, упорство, спортивный характер и завоевали бронзу в соревнованиях по фристайлу", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.
Премьер отметил, что Ридзик стал первым россиянином, который завоевал награду в этой дисциплине, а также добавил, что его "яркое выступление порадовало тренеров и миллионы болельщиков, стало для них настоящим подарком".
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