В ЕГЭ появятся задания с виртуальной реальностью

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В ЕГЭ к 2030 году будет использоваться ряд технологий будущего: появятся задания по моделированию виртуальной реальности, будет использоваться технология блокчейн, что позволит отказаться от некоторых мер контроля. Об этом рассказал Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов рассказал об изменениях в едином государственном экзамене, которые планируется внести к 2030 году, сообщает "Интерфакс".

По его словам, в ЕГЭ будут использоваться технологии виртуальной реальности, которые позволят провести эксперимент или смоделировать ситуацию. Для проверки творческих заданий будет использоваться компьютер, а технологии защиты информации на экзамене будут совершенствоваться с помощью блокчейна.

Кравцов также не исключил расширение устной формы ЕГЭ, появление круглогодичной свободной сдачи экзамена и отказ от некоторых мер контроля на входе, поскольку новые технологии сделают бессмысленными шпаргалки, и невозможными - утечки. Рособрнадзор планирует ввести возможность сдавать экзамен по предмету в конце его изучения, а не только в конце обучения.

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