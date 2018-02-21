В Сочи возбудили дело после нападения на бригаду скорой помощи

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В Сочи возбуждено дело в отношении местного жителя, подозреваемого в нападении на скорую помощь. По данным следствия, мужчина действовал в состоянии алкогольного опьянения.

В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в нападении на фельдшера и водителя скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Краснодарскому краю.

По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 17 февраля 2018 года. Бригада скорой помощи прибыла по вызову к родственнику 31-летнего мужчины. Последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал вести себя агрессивно и нанес несколько ударов ногой в поясничную область и живот женщине-фельдшеру.

После этого водитель неотложки попытался пресечь происходящее и распылил в сторону мужчины перцовый баллончик, однако в ответ получил удар ножом в плечо.

В результате преступных действий злоумышленника фельдшер получила повреждения в виде закрытого перелома копчика, которые квалифицируются как причинившие средний вред здоровью.

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