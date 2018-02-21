Российские лыжники завоевали серебро в командном спринте на ОИ-2018

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Лыжники Денис Спицов и Александр Большунов завоевали серебро в командном спринте свободным стилем на Олимпиаде. Ранее также состоялся финал в женском командном спринте. Россиянки Наталья Непряева и Юлия Белорукова заняли в нем девятое место.

Российские лыжники Денис Спицов и Александр Большунов завоевали серебро в командном спринте свободным стилем на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщает TVC.ru.

Победу в финале одержали норвежцы Мартин Йонсруд Сундбю и Йоханнес Хесфлот Клебо. На третьем месте финишировали французские лыжники Морис Манифика и Ришар Жуве.

Ранее также состоялся финал в женском командном спринте. Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Белорукова заняли в нем девятое место. Они выбыли из борьбы за медали после того, как у Непряевой сломалась палка.

Золото у женщин выиграли американки Киккэн Рэндалл и Джессика Диггинс. Серебряными призерами стали шведки Шарлотт Калла и Стина Нильссон, а бронзовыми медалистами оказались норвежки Марит Бьорген и Майкен Касперсен Фалле.