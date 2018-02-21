Серебренникову разрешили присутствовать на похоронах матери в Ростове-на-Дону
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Режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств, отпустили на обряд кремации его матери, которая умерла несколько дней назад. На данный момент Серебренников находится под домашним арестом..
Художественного руководителя "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств, отпустили на похороны матери, которая скончалась несколько дней назад в Ростове-на-Дону.
"Я уже много времени не виделся с родителями, и вот несколько дней назад мама умерла. Вчера я был на кремации и сегодня ночью вернулся", - передает "Интерфакс" слова Серебренникова из зала Мосгорсуда.
Мать Серебренникова проживала с отцом режиссера в Ростове-на-Дону. Последнее время она тяжело болела – у нее была болезнь Альцгеймера. В юности они работала стюардессой, после – преподавателем русского языка и литературы.
"Любовью к театру и литературе Кирилл обязан ей", - отметил собеседник агентства.
Худрук "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, бывший директор театра и бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, экс-гендиректор организации Юрий Итин, экс-главбух Нина Масляева, а также продюсер Екатерина Воронова обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, которые были выделены из бюджета на культурный проект "Платформа".
Серебренников, Малобродский и Итин будут находиться под домашним арестом до 19 апреля. Екатерина Воронова арестована заочно и объявлена в международный розыск. Также делу "Седьмой студии" заключена под домашний арест директор РАМТ Софья Апфельбаум.
Дело в отношении бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой выделено в отдельное производство, так как она заключила сделку со следствием, признала свою вину и дала показания на других фигурантов дела.
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