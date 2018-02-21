Собянин принял участие в конференции по вопросам образования

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О том, какими будут московские выпускники 2030 года, в среду говорили на международной конференции, в которой принял участие и Сергей Собянин. Мэр Москвы отметил, что речь идет не о будущем, а о самом настоящем, о тех, кто уже в следующем году пойдёт в школу. Для Москвы развитие системы образования является одним из главных приоритетов, есть серьёзные продвижения в этой сфере.

Какой мы увидим школу будущего? Кто в ней будет учится и, самое главное, как? Ответы на эти вопросы в среду искали на международной конференции по вопросам образования в правительстве Москвы. Обсуждали выпускников 2030 года. Это дети, которые пойдут в школу уже в следующем году - совершенно новое поколение с новым взглядом на мир. И система образования, конечно же, должна под них подстроиться. В первую очередь - и это то, над чем активно работают столичные власти - технологии и электронный формат, передает "ТВ Центр".

"Московская электронная школа - это не только компьютеры, не только входы и выходы, дневники и интерактивные доски. Это платформа, которая позволяет каждому зайти и поделиться опытом, создать уникальные сценарии уроков по каждому предмету и по каждому уроку", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

А ещё изменится процедура сдачи единого государственного экзамена. Формировать задания будут прямо в аудитории непосредственно перед началом ЕГЭ, проверять результаты сразу и использовать технологию блокчейн для безопасного хранения данных о каждом ученике и его работах. А ещё в экзаменах будущего будет много компьютеров и виртуальной реальности.

"В экзамен войдут задания виртуальной реальности, к примеру, проведение виртуального эксперимента или моделирование определенных ситуаций. Сегодня в ряде школ Москвы виртуальная реальность, 3D-принтер - это уже та реальность, которая есть в школах. В ЕГЭ будут задания, где надо использовать интернет", - рассказал заместитель министра образования и науки России Сергей Кравцов.

Но самое главное, уверены специалисты в области образования, это выйти за рамки обычной школьной программы. Ведь академические знания не полностью готовят ребёнка к будущей жизни и к выбору профессии. Тем более, когда речь почти о середине XXI века. Так что школу соединят с инфраструктурой всего города - в процесс обучения, прямо с начальных классов, школьники будут посещать музеи, технопарки, предприятия и университеты, где их на практике познакомят с физикой, химией, историей и другими предметами. На базах школ Москвы уже создаются профильные классы, например, медицинские, юридические или научно-технические. Сделать это стандартом каждой школы - один из главных приоритетов столичных властей.

Елизавета Родина, Андрей Булычев и Михаил Федоров, "ТВ Центр".

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