В Москве прошел круглый стол, посвященный развитию здравоохранения

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В Москве прошел круглый стол, посвященный развитию столичного здравоохранения. В частности, руководитель городского департамента здравоохранения подвел итоги масштабной модернизации, которая проводилась в течение последних семи лет.

В общественной палате Москвы прошёл круглый стол, посвященный развитию столичного здравоохранения, передает "ТВ Центр". Говорили, прежде всего, о том, что волнует рядовых москвичей. А руководитель городского департамента здравоохранения подвёл итоги масштабной модернизации, которая проводилась в течение последних семи лет.

За это время изменились главные показатели, характеризующие состояние здравоохранения. Так, например, существенно выросла средняя продолжительность жизни в столице, а смертность среди детей и людей трудоспособного возраста сократилась примерно на треть.

"Правительство Москвы построило и ввело в эксплуатацию 32 новых объекта и отремонтировало капитально более двух миллионов квадратных метров наших учреждений. Появилась уникальная вещь - единая медицинская информационная система", - отметил руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

Модернизация столичного здравоохранения будет продолжена. В числе приоритетных задач - повышение квалификации медицинского персонала и использование современных технологий при взаимодействии с пациентами.

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