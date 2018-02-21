В МФЦ продолжают информировать москвичей о выборах

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Меньше месяца остается до важного политического события - выборов президента России. Получить информацию о процедуре голосования в Москве можно в любом центре "Мои документы". А тем, у когопроголосовать 18 марта на своем избирательном участке не получается, могут там же подать соответствующее заявление.

Дойти до каждого - вот главная задача специалистов центров госуслуг "Мои документы". Никакой агитации. В преддверии президентских выборов важно донести информацию до москвичей. Где можно проголосовать? Как реализовать свое право? И что делать, если в день выборов будешь в другом городе? Как, например, студент-политолог Иван Сафронов. Ему недавно исполнилось 18, поэтому и отношение к выборам особое, передает "ТВ Центр".

"Они действительно первые! Я вступил в зрелый возраст и теперь могу показать, что я гражданин, который также несет ответственность за свой выбор", - заявил он.

Открепительные удостоверения и сложные бюрократические процедуры ушли в прошлое. Проголосовать можно на любом удобном избирательном участке. Важно лишь заранее определиться и подать заявление. Их, например, принимают во всех центрах госуслуг "Мои документы".

"Специалист выдает отрывной талон, в котором указано время и место голосования, конкретный участок. В выборе участка мы помогаем заявителю, у нас есть для этого вся необходимая информация для предоставления данной услуги. Процесс получения госуслуги занимает несколько минут", - сказал ведущий специалист центра госуслуг в Алтуфьевском районе Олег Шныпарков.

Ответы на все вопросы - в специальных брошюрах. Их раздают специалисты центров. Точно такая же - на столе председателя московской Торгово-промышленной палаты. Столичные предприниматели уверены - каждый голос, действительно, важен!

"Была инициатива со стороны Торгово-промышленной палаты обратиться ко всем руководителям предприятий, членам ТПП, да и вообще руководителям, помочь организовать агитацию за участие в выборах. Не за кого голосовать, люди сами разберутся, у нас тайное голосование. А вот самое главное, чтобы как можно больше людей пришли бы на выборы и высказали свое мнение", - подчеркнул президент МТПП Владимир Платонов.

Как раз для этого процедуру сделали максимально открытой и прозрачной. Сделать свой выбор теперь просто как никогда.

Подать заявление для голосования по месту нахождения можно не только в центрах "Мои документы", но и не выходя из дома - через портал госуслуг. Кроме того, заявления принимают в территориальных, а с 25 февраля еще и в участковых избирательных комиссиях. Главное - успеть до 12 марта. До президентских выборов, тем временем, осталось меньше месяца.

Матвей Шестаков, Максим Сидоренко, Алексей Чумаков, "ТВ Центр", Москва.

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