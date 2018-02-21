Пожар произошел в здании подмосковного Следственного комитета

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В ночь на среду в здании Следственного комитета по Московской области произошло возгорание. В одном из помещений управления по расследованию особо важных дел загорелась мебель на площади семь квадратных метров. Пострадавших не оказалось.

В центре столицы горело здание Следственного комитета по Московской области, передает "ТВ Центр".

Пожар на Рождественской улице произошел около полуночи. Сотрудники МЧС прибыли на место ЧП за считанные минуты. В одном из помещений управления по расследованию особо важных дел загорелась мебель на площади семь квадратных метров.

Огонь перекинулся на окна. Потушить возгорание удалось быстро. Пострадавших нет. В самом Следственном комитете уже заявили, что материалы уголовных дел при пожаре не пострадали.