В Мосгорсуде началось заседание по делу о драке на Хованском кладбище

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В Мосгорсуде началось рассмотрение по существу уголовного дела о массовой драке на Хованском кладбище столицы. На скамье подсудимых почти 20 человек и все они уже доставлены в зал заседаний. В результате драки со стрельбой в мае 2016 года три человека погибли и более 30 пострадали.

В среду в Мосгорсуде началось рассмотрение по существу уголовного дела о массовой драке на Хованском кладбище Москвы, передает "ТВ Центр".

На скамье подсудимых почти 20 человек и все они уже доставлены в зал заседаний. Причём обвиняемые, явно, находились в отличном настроении, - улыбались, махали руками и весело что-то обсуждали. Заседание все еще продолжается.

Драка со стрельбой на кладбище произошла в мае 2016 года. В результате три человека погибли, более 30 пострадали. В полицию были доставлены более 100 человек. Среди задержанных руководитель территориального отделения ГБУ "Ритуал" Юрий Чабуев.