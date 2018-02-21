15:24, 21 февраля 2018

В МТПП презентовали Единую торговую площадку правительства Москвы

Теги:  Москва  правительство  тпп

Презентация Единой торговой площадки правительства столицы прошла в Московской торгово-промышленной палате. В ходе мероприятия специалисты департамента по конкурентной политике рассказали о возможностях, которые она даёт предпринимателям.

В Московской торгово-промышленной палате прошла презентация Единой торговой площадки правительства Москвы, передает "ТВ Центр".

Специалисты департамента по конкурентной политике рассказали о возможностях, которые она даёт предпринимателям, и о различных объектах недвижимости, выставляемых на торги. Представители бизнеса смогли задать свои вопросы. Они касались ценовой политики и правил использования городских объектов недвижимости.

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