Первые семьи готовы к переезду в новые дома в рамках реновации в Москве

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Московской реновации - ровно год! За это время жители ветхих домов не только смогли оценить и выбрать проекты будущих кварталов, а некоторые из них уже готовятся к переезду. В столице есть свой стандарт городской среды, так что Москва точно знает, в каких квартирах должны жить москвичи - в больших и комфортных. Ну а те, кому жилплощади будет недостаточно, могут расширить ее за свой счет.

Стартовый дом для начала переселения по программе реновации находится на улице Красных Зорь в Можайском районе. Отделка фасада завершена. Коммуникации в полной готовности. Квартиры - ждут своих владельцев, передает "ТВ Центр".

"Изначально дом строился под другие городские задачи. Но после того как была принята программа реновации, этот дом включили в эту программу. Отделку в этом доме переделывали полностью с эконом-класса на комфорт-класс, именно на тот тип отделки, который был принят по программе реновации", - сказал представитель компании "Управление гражданского строительства" Вадим Гареев.

Ремонт комфорт-класса: плитка, ламинат, стены в светлых тонах, обои под покраску – раздолье для фантазии. Межкомнатные двери – достаточно массивные, с хорошей фурнитурой. На кухне, сказать честно, шикарного ничего нет. Стандартная, хорошая электрическая плита, умывальник. Широкие окна и, несмотря на это, здесь очень тепло. У батареи есть возможность регулировки температуры.



Дом энергоэффективный. При строительстве использовали вентилируемые облицовочные панели. В этот дом переселят жителей трех соседних пятиэтажек. На их месте тут же начнут строительство. Процесс переселение пойдет по нарастающей.

"Мы просматриваем сотни площадок, это абсолютно рабочий процесс, который у нас в ежедневном режиме идет, у нес специально созданная группа. В прямом смысле слова, каждый метр городской территории смотрят, который можно использовать под реновацию. Наша задача максимально больше найти площадок, для того чтобы поднять первую волну переселения. От первой волны переселения будет зависеть успех всей нашей программы реновации", - отметил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

В ближайшее время участникам первой волны переселения по улице Красных Зорь вручат ордера, и они смогут впервые увидеть свои квадратные метры. А вот на 5-ой Парковой новоселы уже продумывают планировку.

Местная жительница Нина Проскурина с мужем уже присматривают кухню в голубых тонах. На балконе, когда потеплеет, поставят кресла и кофейный столик - с 11 этажа родной район как на ладони.

Переселенцы получают равноценное или равнозначное по метражу жилье. Но по факту метраж больше, за счет увеличения коридора и кухни. К тому же, есть возможность докупить квадратные метры.

"Если положена двухкомнатнатная квартира, то человек может претендовать на трехкомнатную квартиру, на увеличение. Ему была положена квартира 55 метров двушка, но он захотел трехкомнатную 75 метров. То вот эту вот разницу в 25 метров нужно будет доплатить, по рыночной стоимости, независимая оценка проходит, по каждому району она будет разная. Полюс от города будет предоставлена скидка 10 процентов на эту разницу", - добавил Гареев.

Дом на Малой Филевской улице будет готов к заселению в следующем году. Квартиры уже распределяют между жителями сносимых пятиэтажек. Рядом метро, детские сады, школы, другие социальные объекты. Стоимость квартир в этом районе будет расти. Но даже если сразу докупить дополнительную площадь не получится, есть возможность сделать это позже. Скидка 10 процентов сохраняется за переселенцами еще два года.

Виктор Прокушев, Михаил Федоров, Алексей Зотов, "ТВ Центр".