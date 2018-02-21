Дмитриев доложил Медведеву о результатах работы РФПИ

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РФПИ за шесть лет вложил более триллиона рублей в крупные инфраструктурные проекты по всей стране, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Российский фонд прямых инвестиции за шесть лет вложил более триллиона рублей в крупные инфраструктурные проекты по всей стране, передает "ТВ Центр".

О результатах работы глава фонда Кирилл Дмитриев доложил Дмитрию Медведеву. Только за прошлый год объем инвестиции составил 250 миллиардов рублей. Фонд активно занимается поиском иностранных партнеров и финансирует строительство таких объектов, как Центральная кольцевая автодорога в Подмосковье и парк "Ростех-сити" в Москве.