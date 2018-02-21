Джип съехал в подземный переход в Петербурге

Теги: санкт-петербург автомобиль водитель Происшествие

Внедорожник съехал в подземный переход у станции метро "Московская" в Санкт-Петербурге. В результате происшествия пострадавших нет. Водитель объяснил, что он хотел испытать возможности своей машины.

А теперь о необычном инциденте в Санкт-Петербурге. Там внедорожник съехал прямо в подземный переход, "ТВ Центр".

ЧП произошло у станции метро "Московская". За рулём иномарки оказался 62-летний пенсионер. Как сообщают очевидцы, он подождал, пока разойдутся пешеходы, а затем прямо на джипе спустился вниз по лестнице. Мужчина хотел подняться обратно, однако этого сделать у него не получилось.

Обошлось без пострадавших. По словам самого водителя, он собирался испытать возможности своей машины. Сейчас пенсионера обследуют медики.