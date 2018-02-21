МИД: реинтеграция Донбасса перечеркивает минские соглашения

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Подписание президентом Украины Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские соглашения и поощряет применение силы для восстановления территориальной целостности страны. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Принятый на Украине закон о реинтеграции Донбасса поощряет применение силы для восстановления территориальной целостности Украины, передает РИА Новости заявление главы МИД России Сергея Лаврова.

"Рассчитываем, что на Западе, прежде всего в Берлине и в Париже, как столицах стран участниц "нормандского формата" понимают, что последние действия (принятие закона о реинтеграции Донбасса – прим. ред.) руководства Украины уводят в сторону от выполнения минских договоренностей и являются попыткой их перечеркнуть", - отметил министр.

Накануне президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными". По словам украинского лидера, закон не нарушает никаких международных обязательств республики, в том числе минские договоренности.

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