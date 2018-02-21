Треть россиян считают армию страны сильнейшей в мире

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Около трети российских граждан считает армию нашей страны самой сильной в мире, а более половины - в числе лучших. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Индекс, показывающий, какую оценку жители России ставят боеспособности российской армии, достиг исторического максимума за последние 30 лет. Об этом пишет в среду "МИР24" со ссылкой на данные ВЦИОМ.

Согласно опросу, треть граждан (31%) считают российскую армию лучшей в мире, 52% – одной из лучших. Почти 40% респондентов заявили, что армия оказывает влияние на развитие общества и экономики.

На прошлой неделе сообщалось, что российская армия приступила к полномасштабному формированию мобилизационного резерва. Теперь солдаты и офицеры запаса, которые заключили с Минобороны контракт, должны каждый месяц посещать специальные занятия и ежегодно проходить военные сборы.