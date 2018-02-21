Украина арестовала свое судно из-за поставок руды в Крым
Генпрокуратура Украины приняла решение наложит арест на судно "Нефтерудовоз 45". Оно посещало "закрытый порт" Крыма "Кавказ" и отгружало ильменитовую руду.
На Украине местная генеральная прокуратура наложила арест на украинское судно "Нефтерудовоз 45". Об этом пишет "Русская планета".
Такое решение было принято из-за посещения кораблем "закрытого порта" Крыма "Кавказ". Туда по имеющейся информации, судно отгружало ильменитовую руду.
Это судно стало четвертым из тех, на которых наложен арест.