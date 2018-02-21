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Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 1 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер продолжает работать над текстом послания.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 1 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

"В среду президент работает в Москве, в Ново-Огарево. Он продолжает работать над посланием. Вчера уже стало известно, и я могу это подтвердить, что послание действительно будет оглашено президентом 1 марта", - сказал Песков.

В прошлом году Путин не выступал с традиционным посланием. В конце декабря минувшего года первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко напомнил, что это право главы государства, и он может реализовать его, "когда сочтет нужным".

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