Ученые узнали о пользе ГМО-кукурузы

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Генетически модифицированная кукуруза менее опасна для человека, чем обычная. Итальянские ученые узнали, что она менее подвержена опасности заражения микотоксинами.

Исследование итальянских ученых показало, что генетически модифицированная кукуруза менее подвержена опасности заражения микотоксинами. Это продукты жизнедеятельности плесневых грибов, пишет "Ридус".

Согласно результатам, генетически модифицированная кукуруза оказалась на 29—36% более устойчивой к различным микотоксинам, чем кукуруза обычная. Таким образом, употребление в пищу ГМО-кукурузы значительно снижает риск отравления загрязненным продуктом.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав исследования, которые проводились на протяжении 20 лет — с 1996 по 2016 год. Изначально в список попали 6006 работ. Из них ученые отобрали 79 статей, в которых сравнивались урожайность, качество зерна и скорость разложения биомассы генетически модифицированной и обычной кукурузы, а также взаимодействие культур с другими организмами, например насекомыми.

Микотоксины могут нарушить функции почек и увеличить риск возникновения онкологических заболеваний, поэтому все зерновые культуры проходят обязательную очистку.