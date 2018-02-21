Ученые назвали алкоголь главной причиной слабоумия

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Ученые выяснили, что чрезмерное употребление алкоголя является главным фактором развития всех форм слабоумия. Исследовав 57 тысяч случаев ранней деменции оказалось, что 57% из них связаны со злоупотреблением алкоголем.

Ученые в ходе крупнейшего исследования выяснили, что чрезмерное употребление алкоголя является главным фактором развития всех форм слабоумия. Об этом сообщило издание "Газета.Ru" со ссылкой на статью в журнале The Lancet Public Health.

В ходе исследования были изучены 57 тысяч случаев ранней деменции – наступившей до 65 лет. Выяснилось, что 57% этих случаев связаны с хроническим злоупотреблением алкоголем – более 60 граммов чистого спирта в день у мужчин и более 40 граммов у женщин.

Ученые также обнаружили связь алкоголизма с другими факторами риска развития слабоумия – диабетом, повышенным давлением, курением и депрессией. Исследователи полагают, что полученные результаты будут способствовать более тщательной работе с зависимыми от алкоголя с целью предотвращения у них деменции.