Климкин заявил об отсутствии у Украины шансов вступить в ЕС и НАТО

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его страна в нынешнем состоянии не способна вступить в Евросоюз и НАТО, однако может рассчитывать на это в будущем. По его словам, для этого необходимы реформы с упором на судебную систему и борьбу с коррупцией.

Нынешняя Украина не имеет шансов вступить в НАТО и Евросоюз. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

"Сегодняшняя Украина пока не имеет шансов стать членом ЕС и НАТО, но будущая Украина при помощи наших друзей обязательно заслуживает этого", - передает его слова "Газета.Ru".

По его словам, стране необходимы реформы, и при их проведении нужно сделать акцент на судебной системе и борьбе с коррупцией.