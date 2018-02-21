Адвокаты Януковича сорвали допрос Порошенко

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В Киеве Оболонский районный суд досрочно прекратил допрос президента Украины Петра Порошенко из-за некорректных вопросов в его адрес со стороны защиты экс-лидера государства Виктора Януковича.

Оболонский районный суд Киева решил досрочно завершить допрос президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене его предшественника Виктора Януковича. Об этом сообщает сайт "112 Украина".

"Защитники [Януковича] умышленно ставят вопросы, не касающиеся данного уголовного производства, не желая вас допрашивать. Я вынужден прекратить ваш допрос, поблагодарить за то, что отнеслись ответственно к повестке, которую суд направил вам на прошлой неделе", - обратился председательствующий судья к президенту.

Обращаясь к адвокатам, судья подчеркнул, что "суд вынужден воспользоваться своим правом и прекратить свой допрос". Также он отметил, что это будет оставаться на их "правовой совести".

Вопрос защиты, из-за которого был прекращен допрос, касался недавнего отдыха Порошенко на Мальдивских островах.

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