Путин рассчитывает на реализацию проекта "Северный поток-2"

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Президент России Владимир Путин рассчитывает, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" будет реализован. Об этом он заявил в ходе встречи с главой компании "Северсталь" Алексеем Мордашовым. Глава государства также пообещал, что отечественную металлургию загрузят крупными инфраструктурными проектами.

11 с половиной миллионов тонн стали выплавлено в прошлом году на металлургическом заводе в Череповце. В среду об этом сообщил на встрече с Владимиром Путиным председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов. Он отметил, что компания запустила ряд важных инвестиционных проектов, в числе которых комплекс по покрытию металла цинком и полимерными покрытиями - для нужд строительства и автопрома. Растет производство горячего и холодного проката. Всего же, по словам главы "Северстали", в свои российские проекты компания инвестировала 34 миллиарда рублей, передает "ТВ Центр".

При этом, подчеркнул Мордашов, компания вкладывает значительные средства в социальную сферу. В частности, в прошлом году два с половиной миллиарда рублей были выделены на проекты поддержки детей, а также музеев Русского Севера. Владимир Путин поинтересовался, насколько успешно компания выполняет заказы газовой и нефтяной отраслей.

Путин: Ваша трубная продукция уже себя зарекомендовала хорошо, и объёмы хорошие.

Мордашов: Да, спасибо. Мы участвуем в важных проектах – и "Газпрома", и "Транснефти" – по строительству нефтепроводов, газопроводов по территории России, в том числе экспортных.

Путин: У них и строительство, а потом капитальный ремонт никогда не прекращается, объёмы колоссальные. Думаю, что они будут реализовывать и другие крупные проекты, в том числе и "Северный поток – 2", "Турецкий поток" идёт вовсю. "Северный поток – 2", думаю, будет реализован. На востоке страны большая работа, Вы знаете. Так что, уверен, объёмы вам обеспечены.

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