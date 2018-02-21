Москва будет развивать взаимоотношения с бизнесом Франции
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Мэр Москвы рассчитывает на полноценное развитие взаимоотношений с французскими предпринимателями. Об этом Сергей Собянин заявил встрече с представителями экспертного совета Франко-Российской Торгово-промышленной палаты.
Сергей Собянин отметил, что, несмотря на санкции, экономика мегаполиса демонстрирует положительные тенденции. Объём инвестиций за последние семь лет вырос на 70 процентов. Городское правительство продолжает активно поддерживать предпринимателей. В столице создан высокотехнологический кластер - сейчас в Москве работает более 30 технопарков, передает "ТВ Центр".
В свою очередь президент Франко-Российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде отметил, что Франция является одним из лидеров по инвестициям в российскую экономику. Затронув тему сотрудничества, мэр столицы напомнил о подписанном соглашении с концерном Рено. Согласно документу, предприятию сохранят льготы, а оно в свою очередь будет инвестировать в производство и создавать новые рабочие места.
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