Совфед: оценка потерь российского бюджета от санкций взята США с потолка

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Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев назвал информационным вбросом данные США о потерях российского бюджета из-за оборонных санкций. По его словам, цифра в 3 миллиарда долларов взята с потолка.

Данные США о потерях российского бюджета из-за санкций взяты с потолка. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на главу комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктора Бондарева.

"Цифра в 3 миллиарда взята с потолка: говоря о потерях, которые якобы понёс российский ОПК из-за американских санкций, Госдеп США безуспешно пытается дискредитировать Россию на международной арене, выдаёт желаемое за действительное", - сказал он.

Бондарев назвал утверждение США о потерях российского бюджета информационным вбросом. По его словам, эти заявления являются частью гибридной войны, которую Вашингтон ведет в преддверии выборов в России.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что в связи с принятием закона "О противодействии противникам Америки путем санкций", Вашингтон отговаривает страны по всему миру сотрудничать с российским ОПК. По ее словам, таким образом Соединенным Штатам удалось остановить транзакции на сумму 3 миллиарда долларов.