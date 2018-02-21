Порошенко обнаружил угрозу для своей жизни в Крыму в 2014 году

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Президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, как испугался за свою жизнь во время визита в Крым в 2014 году. На допросе по делу о госизмене Виктора Януковича он вспомнил, как в феврале того года его окружила толпа митингующих жителей полуострова.

Во время посещения Крыма в 2014 году президент Украины Петр Порошенко столкнулся с "непосредственной угрозой его жизни". Об этом он сам рассказал на допросе по делу бывшего украинского главы Виктора Януковича о госизмене.

"Я был окружен сначала несколькими десятками, а потом сотнями людей. Часть из них были провокаторами, которые пытались ударить, давить, угрожать мне. Часть людей встала на мою защиту. Я уверен, что в то время была непосредственная угроза моей жизни", — приводит его слова РИА Новости.

Порошенко посетил Крым в феврале 2014 года. Он входил в число организаторов госпереворота на Украине. Когда нынешний украинский лидер подъехал к милицейскому оцеплению в нескольких десятках метров от парламента и вышел из машины, его окружила толпа митингующих. Это были жители Крыма, которые кричали ему "Бандеровец, вон отсюда!" Также они попытались начать потасовку с политиком.

Милиционеры, дежурившие у входа в парламент, окружили Порошенко, чтобы оттеснить от него толпу. Политик предпринял попытку пообщаться с митингующими, однако те не захотели его слушать. Вместо этого они вытолкали его вместе с кольцом окруживших его милиционеров за пределы прилегающей к парламенту улицы. После этого Порошенко сел в автомобиль и уехал.

Ранее в Киеве Оболонский районный суд досрочно прекратил допрос Порошенко из-за некорректных вопросов в его адрес со стороны защиты Януковича.