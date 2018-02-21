Крушельницкий отказался от слушаний в CAS по своему делу

Теги: Спорт суд россия допинг керлинг

Российский керлингист Александр Крушельницкий отказался от проведения слушаний по делу о допинге в Спортивном арбитражном суде. По его словам, в рамках действующих правил в его ситуации это бесполезно и бессмысленно.

Российский Керлингист Александр Крушельницкий отказался от слушаний в Спортивном арбитраже по делу о допинге. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление спортсмена.

"Взвесив все за и против, я решил отказаться от проведения слушаний в CAS по поводу моей ситуации. Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно", - пояснил Крушельницкий.

Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда зарегистрировал дело Крушельницкого. Положительный результат на мельдоний дали проба "А" и проба "Б" спортсмена. Сам Крушельницкий отрицает употребление допинга когда-либо в своей карьере.