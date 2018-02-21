Минобороны опровергло сообщения об увеличении срока службы по призыву

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Информация ряда СМИ о намерении Минобороны России увеличить срок военной службы граждан по призыву не соответствует действительности. Об этом заявили в самом ведомстве.

Министерство обороны России не планирует увеличивать срок военной службы граждан по призыву. В Департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства отметили, что никаких инициатив не рассматривается, передает РИА Новости.

"Информация, распространенная в ряде СМИ о якобы готовящихся изменениях сроков военной службы по призыву не соответствует действительности. В Министерстве обороны никаких законодательных инициатив об увеличении срока военной службы граждан по призыву не рассматривается. Как и ранее, на военную службу призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет, которые оповещаются повесткой военного комиссариата, вручаемой им лично под роспись", — подчеркнули в Минобороны.

Там добавили, что всего осенью 2017 года для прохождения военной службы по призыву в ВС России и другие войска, воинские формирования было призвано и отправлено 134 тысячи человек. План по призыву граждан на военную службу был выполнен в полном объеме.

По закону, вручить повестку могут работники военного комиссариата, руководители по месту работы или учебы призывника, другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица организаций, где работает или учится человек.