В результате ДТП в Балашихе пострадали четыре человека

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В результате столкновения двух автомобилей в Балашихе пострадали четыре человека. Авария произошла на 18 километре Горьковского шоссе.

В результате столкновения двух автомобилей в Балашихе пострадали четыре человека. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и инфраструктуры Подмосковья.

"В 18:35 в Балашихе на 18 километре Горьковского шоссе произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии ранено четыре человека", - говорится в сообщении.

В подмосковном минтрансе призвали водителей быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим.