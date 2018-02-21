Минобороны опровергло замену командующего российской группировкой в Сирии
Теги: сирия минобороны Сирийский конфликт вкс
Министерство обороны опровергло сообщения СМИ о том, что в ближайшее время может быть заменен командующий российской военной группировкой в Сирии. Ранее сообщалось, что полковник Сергей Суровикин может в марте вновь возглавить российскую группировку в САР.
Минобороны России опровергло сообщения СМИ о замене командующего российской военной группировкой в Сирии. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Ротация командующих российской группировкой войск в Сирии осуществляется в соответствии с планом, утвержденным министром обороны Российской Федерации - каждые полгода. Никаких изменений данного порядка нет и не предвидится", - отмечается в сообщении российского военного ведомства.
О замене писала газета "Коммерсантъ". Она сообщила, что главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин может в марте вновь возглавить российскую группировку в Сирии. В то же время, нынешний командующий группировкой Александр Журавлев якобы вернется к исполнению обязанностей командующего Восточным военным округом.
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