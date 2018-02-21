Теги: Политика россия выборы 2018

Около одного миллиона человек выразили желание проголосовать на выборах президента России по месту пребывания, а не по месту регистрации. Об этом сообщили в среду в Центризбиркоме. Там напомнили, что подать соответствующее заявление можно в МФЦ, территориальный избирком или воспользоваться сайтом госуслуг. Тем временем кандидаты в президенты продолжают встречи с избирателями, делясь своими идеями по переустройству страны.

Уфа, Екатеринбург, Смоленск, Новосибирск. В режиме видеоконференции регионы докладывают в ЦИК, как сдают зачеты. Это действительно похоже на сессию. Члены комиссий, прослушав специальный курс, проходят тестирование. Итоговый экзамен - 18 марта, в день выборов.

Об образовании, но в более широком смысле, в среду говорил Павел Грудинин. Кандидат в президенты от КПРФ приехал на Московский инструментальный завод. Возложил цветы к мемориалу погибших в Великой Отечественной войне, пообщался с ветеранами предприятия и вспомнил, что еще в молодости, будучи студентом, на практике пользовался инструментами, произведенными здесь.

"Нам, конечно, нужно работать с молодежью, нам обязательно вернуть нужно профессионально-технические училища. Надо сделать так, чтобы человек труда зарабатывал больше, чем бездельник, который спит до 12 дня. Мы воспитали поколение потребления, а нужно поколение производителей воспитывать. А для этого нужно сделать работу человека труда престижной", - заявил Грудинин.

В будущем году Московский инструментальный завод отметит свое столетие. А вот крупному подмосковному агрохолдингу празднование такого же юбилея предстоит уже этой осенью. Его в среду посетил Борис Титов. Ознакомился с производством и с удовольствием попробовал свежую зелень. По мнению кандидата в президенты от "Партии Роста", это предприятие - пример для всей страны.

"Вот это называется - кооперация. Так, как они должна работать у нас, как она работает во всем мире. Когда есть крупные логистические центры, которые собирают продукцию многих-многих фермеров, десятков, сотен фермеров, которые выращивают продукцию по единой технологии. А потом идет прямой выход на сети. Никаких посредников. Это единая кооперационная схема, которая работает уже здесь и вообще-то должна работать по всей стране", - рассказал Титов.

Максим Сурайкин с товарищами по партии "Коммунисты России" в среду в центре Москвы возложил цветы к памятнику Карлу Марксу. Повод - 170 лет со дня опубликования манифеста Коммунистической партии. С собой Максим Сурайкин принес брошюру и процитировал для собравшихся несколько положений программного документа Маркса и Энгельса.

"Мы глубоко убеждены, что труда Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина - это та теоретическая основа, на которой можно построить общество со справедливым, честным распределением всего того, что мы зарабатываем своим трудом. Эти труды должны быть включены в школьную программу. С малых лет каждый гражданин должен изучать и понимать, в чем суть капитализма, звериная суть, почему мы должны вернуться к социализму", - сказал Сурайкин.

Владимир Жириновский день посвятил, по его словам, делу настоящих мужчин - охоте и рыбалке. Но время провел не в лесу или на озере, а в залах профильной выставки на ВДНХ. Примерил и купил чувашские валенки самого большого размера и получил билет члена Военно-охотничьего общества.

"Я всех охотников и рыболовов поздравляю на этой прекрасной выставке, что это самая охотничья страна, самая рыболовная. Не глотать там какую-нибудь гадость успокоительную. Природа успокоит. Уехали на природу - тишина. Рев медведя. Где-то волк воет, где-то белочка орешки перебирает, где-то дятел стучит, зайчик пробежал, суслик пробежал, куница, соболь и рыба плещет. Естественно, человек себя будет чувствовать хорошо. Вот этого я и хочу", - рассказал Жириновский.

Кандидат от Российского общенародного союза Сергей Бабурин на пресс-конференции рассказал о своей мечте объединить все сильные стороны Российской империи и Советского Союза, что находит отражение в его предвыборном плакате, где использованы черный, желтый, красный и белый цвета. А среди наиболее серьезных проблем, которые намерен решать в качестве президента, он видит предоставление земельных участков тем, кто на готов них жить и работать.

"Тысячи людей сегодня хотели бы просто получить возможность жить на земле. Я проезжаю по Москве и с печалью смотрю на небоскребы. У нас что, земли не хватает?" – отметил Бабурин.

Отношение к фундаментальной науке - главная характеристика эффективности государства, а увеличение расходов на нее - основа экономического развития, убежден кандидат в президенты от партии "Яблоко" Григорий Явлинский. В среду он встретился с представителями научного сообщества и рассказал об основных направлениях своей программы.

"Первый пункт - это изменение структуры затрат бюджетных на науку. Это первый и принципиальный вопрос. Сегодня это очень низкая величина, очень низкий удельный вес. Мои расчеты показали, что можно даже без особого напряжения прямо в первый же год довести расходы на науку в общем удельном весе ВВП России, ну, примерно до двух процентов", - указал Явлинский.

Доверенное лицо Владимира Путина Денис Мацуев приехал в Воронеж, где уже 10 лет работает филиал возглавляемого им фонда "Новые имена". Поиск талантов, мастер-классы известных педагогов и гранты для молодых исполнителей - только так может развиваться наша музыкальная культура. Мацуев вспоминает, как все было в начале 90-х, когда он сам, начинающий музыкант, приехал из Иркутска в Москву.

"Поступок моей бабушки, которая продала квартиру в 91-м году и дала мне 15 тысяч долларов на то, чтобы я жил в первое время в Москве. Я об этом сказал нашему президенту на форуме в Петербурге. Реакция была мгновенная. Он сказал, что не у всех есть такие бабушки, которые могут позволить такой существенный шаг. Этим должно заниматься государство. Новые гранты - миллиард рублей на поддержку больших, выдающихся талантов. Поверьте, такие таланты есть, я говорю о музыкальной части нашей страны и, конечно, государство им будет помогать", - сказал Мацуев.

Проголосовать 18 марта будет как никогда просто на любом избирательном участке. Открепительные удостоверения и сложные бюрократические процедуры ушли в прошлое. Теперь важно лишь заранее определиться и подать заявление: лично в центр "Мои документы" или по интернету через портал госуслуг. Кроме того, заявления принимают в территориальных, а с 25 февраля еще и в участковых избирательных комиссиях. Главное успеть до 12 марта.

Алексей Платонов, Матвей Шестаков, Максим Сидоренко, "ТВ Центр".