Заехавший в подземный переход житель Петербурга объяснил свои действия

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Необычный инцидент произошел в Петербурге. 62-летний пенсионер въехал на своем внедорожнике в подземный переход около станции метро "Московская". В результате происшествия никто не пострадал. Как выяснили сотрудники ГИБДД, водитель сделал это намеренно. Он хотел проверить возможности своего автомобиля.

Это могло бы показаться несчастным случаем, если бы не странная скорость движения автомобиля. На записи камер наблюдения видно, как внедорожник аккуратно, очень медленно, съезжает по ступеньками подземного перехода. Водитель даже включает аварийные огни. Ошеломленные пешеходы останавливаются и смотрят вслед иномарке, передает "ТВ Центр".

В подземном переходе автомобиль катается довольно длительное время. И, надо отметить, очень аккуратно - во всяком случае, между колоннами не маневрирует. Но когда водитель, наконец, решил выехать из-под земли по ступенькам под наклоном 45 градусов, этот маневр ему не удается. Время в ожидании спасателей и полиции он провел, ругаясь с пешеходами: мужчина так и не понял, а в чем, собственно, проблема.

Пока автомобиль доставали с помощью троса, 62-летний владелец внедорожника подробно объяснил полицейским, что в подземный переход он съехал, что называется, в полном уме и здравой памяти. Мол, решился на это, потому что имеет огромный водительский стаж. Все время подчеркивал: внимательно следил, чтобы не наехать на кого-нибудь

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, однако правоохранительные органы пока затрудняются предъявить задержанному какое-либо нарушение, кроме административного - езды по тротуару. Скорость он не превысил, имущество метрополитена не испортил, ни один прохожий в результате происшествия не пострадал. И самое главное: как показало медицинское освидетельствование, мужчина был абсолютно трезв.

Попасть на автомобиле с проезжей части Московского проспекта на тротуар, а потом и в пешеходный переход не составляет особого труда: поребрик здесь низкий, никаких ограждений нет и никогда не было. Единственное препятствие - это логика и здравый смысл.

И вот со здравым-то смыслом, как выяснилось, главная сложность. Причем, не только в данном конкретном случае в Петербурге. По предварительным данным, гражданин стоит на учете в психоневрологическом диспансере. И это не мешало ему управлять транспортным средством. По закону, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний предъявляется в МРЭО только один раз - при получении водительского удостоверения. Справка действует всего один год, но контролировать ее наличие у инспекторов ГИБДД нет полномочий.

Как выяснилось, 62-летний пенсионер и ранее попадал в разные дорожные ситуации - его внедорожник видели на тротуарах и газонах Шлиссельбургского проспекта. И если только вдуматься, сколько вообще в России может быть таких гонщиков со справкой из диспансера. Во всяком случае, пешеходы в петербургском метро, которые внезапно оказались в среду на пути автомобиля уверены: нужно что-то поменять. Либо водительские права, либо обязанности.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.