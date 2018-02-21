Саакашвили запретили въезд на Украину на три года

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Бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили запретили въезд на Украину до 2021 года. Такое решение было принято Государственной пограничной службой страны. Адвокаты считают постановление незаконным и намерены его обжаловать.

Михаилу Саакашвили запретили въезд на Украину до 2021 года. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на адвоката экс-губернатора Одесской области Руслана Чернолуцкого.

"Запрет на въезд до 2021 года", - сказал он.

Саакашвили выслали в Польшу 12 февраля. Позднее он прибыл в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее право на работу и проживание в Евросоюзе.