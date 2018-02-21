ЦСКА победил "Црвену Звезду" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

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Московский ЦСКА победил сербскую "Црвену Звезду" в рамках 1/16 финала футбольной Лиги Европы. Единственный гол забил Алан Дзагоев. Теперь армейцы вышли в 1/8 финала турнира.

Футболисты московского ЦСКА вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Подопечные Виктора Гончаренко смогли одолеть "Црвену Звезду" из Белграда со счетом 1:0. Игра в Белграде завершилась нулевой ничьей. Об этом сообщает TVC.ru.

Единственный гол на 45-й минуте матча забил Алан Дзагоев. Во втором тайме армейцы могли еще несколько раз поразить ворота вратаря гостей Милана Боряна.

В концовке встречи ЦСКА отошел к свои воротам. У сербской команды был момент на 89-й минуте, когда форвард гостей Бен выходил на ворота Игоря Акинфеева, но пробил мимо створа.

В четверг состоятся матчи в Лиге Европы с участием еще трех российских команд. Московский "Локомотив" встретится с "Ниццей", петербургский "Зенит" - с шотландским "Селтиком", а столичный "Спартак" - с "Атлетиком" из Бильбао.