Британский самолет провел разведку вблизи Калининградской области

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Британский самолет разведки и управления нанесением ударов Sentinel R1 совершил полет вдоль границ Калининградской области. Воздушное судно провело несколько часов вблизи российских границ в воздушном пространстве Польши и Литвы, а также над акваторией Балтийского моря.

Британский самолет провел многочасовую разведку у границ Калининградской области. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на западные авиационные ресурсы.

Самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R1 вылетел с авиабазы Уоддингтон. В течение нескольких часов он курсировал вдоль границ Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши и Литвы, а также над акваторией Балтийского моря.

Наблюдатели полагают, что разведывательные полеты, которые регулярно совершают самолеты США и других стран НАТО, связаны со сведениями о размещении в Калининградской области оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".