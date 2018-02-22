На территории посольства США в Черногории произошел взрыв

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Неизвестный мужчина в минувшую среду вечером бросил взрывное устройство на территорию дипломатического комплекса посольства США в Черногории. В нападении участвовали два человека, один из "подрывников", предположительно, был убит в результате взрыва. Информация о других жертвах или пострадавших пока не поступала.

На здание посольства США в Черногории совершено нападение. Неизвестный бросил взрывное устройство на территорию диппредставительства в Подгорице.

По данным газеты The New York Times, атака была совершена в среду незадолго до полуночи. В результате взрыва был убит сам атаковавший, других жертв и пострадавших нет. Здание посольства повреждено не было.

Мотив нападавшего к настоящему моменту установить не удалось. Посольство США в Черногории рекомендовало своим гражданам избегать район дипломатического представительства до дальнейшего распоряжения.