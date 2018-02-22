CAS объявит решение по делу Крушельницкого в четверг

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Спортивный арбитражный суд обнародует решение по делу о нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх российским керлингистом Александром Крушельницким позднее в четверг. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Спортсмен ранее отказался принимать участие в слушаниях.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил слушания по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого. Ранее он провалил допинг-тест на мельдоний. В заявлении суда говорится, что отменить слушания просили все стороны, включая самого спортсмена. Решение по олимпийцу CAS вынесет в четверг днем.

Крушельницкий завоевал бронзу в дисциплине дабл-микст в паре с Анастасией Брызгаловой на Играх в Южной Корее. 18 февраля стало известно, что допинг-проба спортсмена дала положительный результат на мельдоний.

Слушания выездной панели CAS в Пхёнчхане по делу российского керлингиста должны были состояться 22 февраля, однако были отменены по просьбе всех сторон. Сам Крушельницкий также опубликовал заявление, в котором отказался принимать участие в планировавшихся слушаниях.

Ранее Федерация керлинга России подала заявление в Следственный комитет России о возможном добавлении неизвестными лицами запрещенного вещества в еду Крушельницкого и запросила данные с видеокамер из Южной Кореи и Японии, где керлингисты готовились к Олимпиаде.

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