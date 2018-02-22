Небензя попросил постпреда США не называть власти России "режимом"

Теги: Политика оон сша россия

Василий Небензя обратился к Никки Хейли с просьбой не называть российские власти "режимом", так как в нашей стране законно избранный президент и назначенное правительство. Таким образом постпред России при ООН отреагировал на слова американской коллеги о незаконности действий Москвы, Дамаска, Пхеньяна и Тегерана.

Постпред России при ООН Василий Небензя попросил свою американскую коллегу Никки Хейли не называть российские власти "режимом". Об этом сообщает Газета.ru.

"Хочу напомнить постпреду Хейли - в России не режим, а законно избранный президент и назначенное правительство. Я бы попросил в будущем американскую делегацию соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия", - отметил Небензя.

Российский постпред добавил, что власти Сирии также являются законным правительство, "нравится это кому-то или нет".

Таким образом Небензя отреагировал на слова Хейли о незаконности действий Москвы, Дамаска, Пхеньяна и Тегерана.