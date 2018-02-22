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На Центральную Россию надвигаются аномальные морозы. В Московской, Рязанской и Смоленской областях уже объявлен оранжевый уровень опасности.

В ближайшее время в столице столбики термометров опустятся до минус 25. При этом прогнозируется высокое атмосферное давление. Резкое похолодание придёт и в Тверскую область - там ожидаются 33-градусные холода. Это на 18 градусов ниже климатической нормы, передает "ТВ Центр".

Арктический циклон, пришедший из Сибири, накроет Владимирскую, Костромскую, Рязанскую и Калужскую области. По словам метеорологов, предстоящий День защитника Отечества может стать самым морозным за последние полвека. Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что на языке ученых такое похолодание называется "экстремальным метеорологическим событием".

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