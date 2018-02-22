Похищенную в Вене трехлетнюю россиянку нашли в Ливане

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Трехлетняя россиянка, которая была похищена из отеля в австрийской Вене в конце декабря 2017 года, находится в Ливане со своим отцом Мажди Эль-Али Салу. Мужчина утверждает, что ребенку по медицинским показаниям необходимо жить в теплом климате, а его бывшая жена знала о планах вывезти ребенка.

Трехлетняя россиянка, пропавшая в австрийской столице, обнаружена в Ливане вместе со своим отцом Мажди Эль-Али Салу, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, в конце декабря 2017 года из номера отеля "Бьянка" в Вене похитили трехлетнюю девочку. О пропаже ребенка в правоохранительные органы заявила мать ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения. Представитель австрийской полиции заявила, что не будет заниматься этим делом, поскольку "речь идет о гражданско-правовом деле".

Мажди Эль-Али Салу утверждает, что его дочке по медицинским показаниям необходимо жить в теплом климате, а его бывшая жена знала о планах вывезти ребенка.

"Она общалась со мной. 28 декабря я ей сказал, что мы в Ливан едем. 29 декабря мы общались, я ей сказал, что мы в Ливане", - рассказал мужчина.