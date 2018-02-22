Вучич: Сербия намерена придерживаться политики военного нейтралитета

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Сербия намерена и в будущем придерживаться политики военного нейтралитета. Об этом заявил в среду президент Сербии Александар Вучич после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, отметив успешное сотрудничество Москвы и Белграда в сфере ВТС.

Сербия продолжит придерживаться политики военного нейтралитета. Об этом заявил президент республики Александр Вучич во время совместной пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым, передает "ТВ Центр".

Она состоялась после встречи, посвященной 180-летию установления дипломатических отношений между государствами. В ходе переговоров стороны обсудили тему двустороннего сотрудничества, а также ряд актуальных международных вопросов.

Вучич заявил, что Сербия не будет присоединяться к западным санкциям в отношении нашей страны. По его словам, Белград придерживается политики, согласно которой соседи не вредят друг другу. Сергей Лавров, в свою очередь, выразил сомнение в том, что требование Евросоюза к партнерам поддерживать антироссийскую политику может быть долговременным.

"Мы знаем, что Евросоюз выдвигает в рамках переговорных глав по присоединению Сербии к ЕС ряд условий, в том числе политические, внешнеполитические условия, которые касаются и присоединения к санкциям против России и признания Косово. И на фоне тех дискуссий, которые сейчас идут в Евросоюзе, а мы знаем, что все больше и больше стран считают, абсолютно контрпродуктивным вот такую конфронтационную политику. Я не думаю, что вот это вот требование от всех, кто хочет с Евросоюзом сотрудничать, встать на позицию антироссийскую. Я не думаю, что это требование будет долго жить", - заявил Лавров.

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