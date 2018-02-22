Россия отправила в Донбасс конвой с гумпомощью

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МЧС России в четверг утром отправило автомобильную колонну с гумпомощью для жителей Донбасса. Формирование колонны из более 40 автомобилей прошло в населенном пункте Ковалевка Ростовской области. Жителям Донбасса они доставят свыше 430 тонн гуманитарных грузов - детские продуктовые наборы и медицинское имущество.

В Донбасс из Донского спасательного центра в Ростовской области отправился 74-й гуманитарный конвой МЧС России, передает "ТВ Центр".

Он доставит свыше 430 тонн грузов. Это детские продуктовые наборы, медицинское оборудование и лекарства. Пройдя все необходимые процедуры на российско-украинской границе, часть колонны направится в Донецк, а другая - в Луганск. Уже в четверг начнется раздача помощи жителям республик.

С августа 2014 года в ДНР и ЛНР конвоями МЧС было доставлено свыше 72 тысяч тонн гуманитарных грузов.