Российским военным начали выдавать телефоны за 115 тысяч рублей

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В Минобороны сообщили, что российским офицерам начали выдавать отечественные защищенные мобильные телефоны. Стоимость таких аппаратов - 115 тысяч рублей. Новый гаджет может выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций России через гражданские сети, в том числе из-за границы.

Российские защищенные мобильные телефоны М-663С "Атлас" начали выдавать офицерам, которые допущены к самым секретным документам. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минобороны России.

Специальное мобильное устройство изготовил ФГУП "Научно-технический центр "Атлас". Стоимость аппарата – 115 тысяч рублей. Он выполнен в металлопластиковом корпусе, с сапфировым стеклом и противоударной прорезиненной накладкой. Также телефон оснащен цветным дисплеем и MP3-плеером.

Пока новинка выпускается ограниченной партией – всего около 100 штук в год, поэтому каждое устройство собирается вручную. Исполнения заказа на аппарат приходится ждать около четырех месяцев.

По данным Минобороны, новый телефон может выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций России через гражданские сети, в том числе из-за границы, что позволит эффективнее управлять войсками.