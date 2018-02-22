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Московский зоопарк отправит сотрудника в Китай, чтобы тот научился правильно обнимать панд. В зоосаде планируют открыть павильон "Китай", в котором помимо китайских панд будут проживать птицы, саламандры и красные панды.

Сотрудник Московского зоопарка поедет в Китай учиться правильно обнимать панд, сообщает агентство "Москва".

"Сейчас наши сотрудники должны поехать в Китай с готовым проектом павильона для панд для окончательного согласования. Оказалось, что ранее мы не предусмотрели некоторые технические помещения. Также едет наш зоолог, который будет учиться ухаживать за пандами, правильно обнимать их", - рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Московский зоопарк планирует возвести павильон "Китай" и сейчас ведет переговоры об отправке в столицу пары панд, способных к размножению.

"Это будет целый парк, в котором помимо китайских панд будут жить птицы, саламандры и красные панды, которые у нас уже есть", - отметила Акулова.

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