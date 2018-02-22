МОК намерен разрешить россиянам пройти под флагом на закрытии ОИ

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МОК может допустить российскую делегацию на церемонию закрытия Олимпиады в Пхенчхане под своим флагом. При этом прецедент с керлингистом Александром Крушельницким, которого обвинили в употреблении мельдония, не должен повлиять на эту ситуацию.

Российская делегация может быть допущена для участия в церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане под своим флагом. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленного источника в Международном олимпийском комитете (МОК).

"В МОК понимают, что это станет важным шагом к тому, чтобы выстроить отношения с Россией с чистого листа. Многие члены организации полагают, что российская делегация с ответственностью подошла ко всем требованиям МОК и считают справедливым вернуть им флаг", - сказал собеседник издания.

Он также подчеркнул, что прецедент с российским керлингистом Александром Крушельницким, которого обвинили в употреблении мельдония, не должен повлиять на эту ситуацию, так как речь идет об этом конкретном случае.

Отмечается, что окончательное решение о допуске российской делегации на закрытие Олимпиады под флагом России МОК примет в субботу, за сутки до церемонии.