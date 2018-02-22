Полиция нашла нарколабораторию и оружейный склад в доме москвича

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Полицейские обнаружили в подмосковном доме оружейную мастерскую, нарколабораторию и почти тысячу патронов. По подозрению в хранении оружия и наркотических средств задержан 36-летний москвич.

Полиция задержала 36-летнего москвича, подозреваемого в хранении оружия и наркотиков в своем загородном доме.

"Полицейскими обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с автоматом Калашникова, пулеметом Калашникова, сменным стволом к РПК, пистолетом Макарова, прибором для бесшумной стрельбы и боеприпасами в количестве более 900 штук", - говорится в сообщении МВД по Московской области.

Также в квартире обнаружены 2,5 килограмма наркотических веществ, станки для производства, ремонта оружия и приспособления для изготовления наркотиков.

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