В США создана "группа реагирования" на случай вмешательства в выборы в Конгресс

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В Белом доме сформировали "группу реагирования" на возможное вмешательство России в предстоящие в ноябре 2018 года выборы в Конгресс США. При этом американские власти в настоящее время рассматривают возможность введения дополнительных санкций за "вмешательство" в президентские выборы 2016 года.

В Белом доме планируют принять дополнительные санкции против России в отношении России в связи с приписываемым ей вмешательством в американские выборы в 2016 году, сообщает ТАСС.

Также администрация президента изучает обвинения ЦРУ против России в организации кибератаки вируса NotPetya в июне 2017 года, санкции могут ввести еще и по этому пункту. При этом ни сроки, ни персоналии, которые могут подвергнуться новым взысканиям, пока не называются.

Кроме того, в США создана группа реагирования на возможное вмешательство России в предстоящие в ноябре 2018 года выборы в Конгресс США.

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